Harry Potter e la Maledizione dell'Erede: annunciato il debutto a Broadway

Dopo un po' di attesa è stato annunciato ufficialmente che lo spettacolo teatrale Harry Potter e la Maledizione dell'Erede debutterà a Broadway il 22 aprile, al Lyric Theatre di New York.

Per ora non sono ancora stati rivelati i nomi dei membri del cast e la vendita dei biglietti per le rappresentazioni inizierà in autunno.

Lo show ha recentemente conquistato ben nove Olivier Awards, stabilendo un nuovo record nel panorama teatrale londinese, tra cui i riconoscimenti come Miglior Regista e Miglior Spettacolo dell'Anno.

A teatro si assiste a quanto accade ai figli di Harry Potter, Hermione e Ron, e Draco Malfoy, vivendo una nuova avventura che farà riemergere una minaccia del passato e potrebbe cambiare per sempre la storia di Hogwarts e dell'intera umanità.

