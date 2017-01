Hans Zimmer in concerto a Milano il 29 giugno

Hans Zimmer, il compositore di colonne sonore di Hollywood più richiesto e innovativo, vincitore di quattro grammy awards, due golden globe, un brit award e un Oscar, arriva, per la primissima volta in Italia accompagnato dalla sua band, orchestra e coro, per una unica data italiana, fissata per il 29 giugno 2017 al Mediolanum Forum di Milano.

The Classics, il nuovo album di Hans Zimmer uscito il 13 gennaio 2017 per Sony Music, contiene alcune tra le sue migliori colonne sonore, tratte dai più celebri film di Hollywood. Il disco è composto da dodici brani riarrangiati da grandi musicisti contemporanei quali Lang Lang, Lindsey Stirling, 2CELLOS, Maxim Vengerov, The Piano Guys, Leona Lewis e tanti altri.

'Hans Zimmer Live On Tour' è il primo tour in Europa di Hans Zimmer, che regalerà ai fan un'esperienza unica da non perdere: ci saranno i classici come Il gladiatore, Il re leone, Pirati dei Caraibi e versioni rivisitate di alcune colonne sonore, come The Dark Knight Trilogy, Interstellar e Inception. Hans sarà accompagnato sul palco dai 15 componenti della sua band, un'orchestra e un coro, raggiungendo così i sessanta musicisti sul palco.

"Fare un concerto così è un qualcosa che ho sempre desiderato fare e sono contento di suonare anche nella west coast, visitare l'Australia e ritornare in Europa dove mi sono divertito molto durante l'estate - ha detto Zimmer - sono molto eccitato di avere con me alcuni dei miei amici talentuosi e di dare al nostro pubblico un'esperienza che nessun'altro concerto ha mai dato prima".

Hans Zimmer è uno degli artisti che si esibirà sul palco dell'edizione 2017 del Coachella.

