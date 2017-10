Guillermo del Toro: "Mi prenderò una pausa di un anno"

Il regista Guillermo del Toro ha rivelato che si prenderà una pausa dal lavoro dopo aver realizzato The Shape of Water: "Mi concederò come regista un anno sabbatico. Volevo girare Fantastic Voyage ma ho bisogno di prendermi una pausa".

Il filmmaker ha inoltre aggiunto qualche anticipazione sui suoi prossimi impegni: "Ho due progetti con Bertha Navarro su cui stiamo lavorando. Stiamo parlando della possibile produzione di un film diretto da Patricia Riggen, non posso rivelare il titolo ma lei è una regista veramente fantastica e una persona meravigliosa. E' il tipo di sceneggiatrice-regista che può trarre beneficio da una struttura produttiva forte che la aiuti a esprimere ciò a cui è interessata".

Fantastic Voyage doveva essere distribuito nei cinema nel 2020 ed è un remake del film del 1966 in cui un gruppo di scienziati cercano di salvare un collega venendo miniaturizzati e facendosi iniettare nel sistema sanguigno dell'uomo.

