Good Omens: Mireille Enos tra i nuovi arrivi nel cast

Amazon e BBC Two hanno annunciato i nuovi arrivi nel cast della serie Good Omens, tratta dal romanzo scritto da Neil Gaiman e Terry Pratchett.

Anna Maxwell Martin (Philomena) sarà il demone Belzebù, mentre Mireille Enos (The Killing), Lourdes Faberes (Knightfall) e Yusuf Gatewood (The Originals) saranno i Cavalieri dell'apocalisse.

Gaiman, coinvolto come showrunner, ha dichiarato: "Avevamo già un cast stellare e ora Anna Maxwell Martin sarà il Belzebù dei nostri sogni. In realtà incubi".

La Enos, che sarà l'interprete di Guerra, ha dichiarato: "Uno script così intelligente e brillante è davvero raro. Come avrei potuto rifiutarmi di interpretare uno dei Cavalieri dell'Apocalisse? Specialmente con questo incredibile gruppo che unirà le forze. Sarà divertente!".

Lourdes Faberes sarà invece Inquinamento e Gatewood ha ottenuto la parte di Carestia. Gaiman ha commentato l'assenza del quarto cavaliere dichiarando: "Speriamo che la Morte sarà interpretata dalla... MORTE".

La sinossi rivela:

Secondo il "The Nice and Accurate Prophecies" di Agnes Nutter, la Strega, (il solo libro di profezie al mondo accurato e completo), il mondo finirà un Sabato. Il prossimo Sabato, in realtà. Proprio prima di cena. Così, le armate del Bene e del Male si stanno organizzando, Atlantis sta insorgendo, i temperamenti infiammano. Sembra che tutto stia andando secondo i Piani Divini. Eccetto Aziraphale (Sheen), un angelo un po' viziato, e Crowley (David Tennant), un demone dissoluto ai quali non interessa della guerra imminente - entrambi infatti hanno vissuto sulla Terra tra i mortali dall'Inizio dei Tempi e si sono affezionati a quello stile di vita. E qualcuno sembra aver smarrito l'Anticristo.

