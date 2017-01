Golden Globes, Ryan Gosling e la sua dedica emozionante a Eva Mendes

Ryan Gosling ha ottenuto il Golden Globe come Miglior Attore Protagonista in una Commedia o Musical grazie alla sua performance in La La Land e il suo discorso di ringraziamento ha emozionato e commosso. Salito sul palco, l'attore ha infatti inizialmente scherzato sull'essere scambiato per Ryan Reynolds e su come avrebbe voluto dividere il premio con Emma Stone e il regista Damien Chazelle, per poi rivelare una pagina personale della sua storia.

Ryan ha spiegato: "Mentre stavo cantando, ballando e suonando il piano, vivendo una delle migliori esperienze della mia carriera, la mia compagna stava crescendo nostra figlia, era incinta della seconda e stava cercando di aiutare suo fratello a combattere la sua battaglia contro il cancro. Se non avesse sopportato tutto questo permettendomi di vivere questa esperienza ci sarebbe sicuramente qualcuno di diverso qui oggi. Quindi amore, grazie".

Gosling ha poi salutato le sue figlie Esmeralda e Amada, e ha voluto dedicare il premio alla memoria del fratello di Eva Mendes, Juan Carlos Mendes.

Ecco il video del suo discorso:

