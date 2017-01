Golden Globes 2017: oggi in diretta streaming commentiamo i premi

Il glamour, le star, i film del momento e ovviamente i premi. La award season ormai è entrata nel vivo con l'assegnazione dei Golden Globes durante la cerimonia che si è tenuta stanotte per la 74esima edizione del premio e oggi pomeriggio, alle ore 15.00 ne parleremo insieme ai nostri lettori durante la diretta streaming di MovieplayerLive dalla redazione di Movieplayer.it.

Leggi anche: Golden Globes 2017: tutti i premi

Vi ricordiamo che potete intervenire con domande e commenti durante la diretta scrivendo nei commenti in fondo a questa news, la chat di Youtube o usando l'apposita mail live@movieplayer.it. Cercheremo di rispondervi live per chiacchierare insieme! Non mancate!

Home News Golden Globes 2017: oggi in diretta streaming...