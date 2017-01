Golden Globes 2017: con Kristen Wiig e Steve Carell la premiazione diventa "una valle di lacrime"

I doppiatori di Cattivissimo me 2 Kristen Wiig e Steve Carell hanno sfoderato la loro alchimia sul palco dei Golden Globes presentando il premio per il Miglior Film d'Animazione, andato alla pellicola Disney Zootropolis.

Wiig e Carell hanno ricordato le loro prime volte al cinema, da piccoli, e la scoperta dell'esistenza dei cattivi, ma una presentazione brillante si è ben presto trasformata in dramma. Tra le risate del pubblico Steve Carell ha ricordato quando il padre lo ha portato a vedere Fantasia, mentre Kristen Wiig è stata portata dal nonno alla proiezione di Bambi. In entrambi i casi non è finita bene.

Kristen Wiig and @SteveCarell team up to present Best Motion Picture - Animated. #GoldenGlobes pic.twitter.com/456617TZCG — Golden Globe Awards (@goldenglobes) 9 gennaio 2017

