Gold Star: il trailer dell'ultimo film di Robert Vaughn

Turn Key Films ha diffuso il primo trailer del film Gold Star, l'ultimo progetto interpretato dall'attore Robert Vaughn (Organizzazione U.N.C.L.E.).

Il lungometraggio è stato scritto, diretto e interpretato da Victoria Negri e racconta la storia di una giovane, Vicki, costretta fin da bambina a suonare il pianoforte dal padre. La giovane è diventata una star alla Juilliard ma ha abbandonato la musica, convinta che si tratti del sogno del padre e non il suo. Quando Carmine, che ha 90 anni, ha un infarto che lo lascia con dei danni permanenti, Vicki ritorna in Connecticut per occuparsi del padre.

Il lungometraggio verrà distribuito nei cinema americani e sul circuito di video on demand il 10 novembre.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Gold Star: il trailer dell'ultimo film di Robert...