Gigantic: il film della Disney non arriverà nei cinema nel 2020

La Disney Animation ha annunciato che il film Gigantic, una nuova versione della storia di Jack e il fagiolo magico, non arriverà nei cinema americani nel 2020, in occasione del Giorno del Ringraziamento. Per ora, tuttavia, lo studio non ha annunciato quale titolo prenderà il posto rimasto libero nella propria programmazione.

Il lungometraggio, la cui nuova data di distribuzione nelle sale non è ancora stata stabilita, racconta quello che accade quando il giovane Jack incontra, dopo aver scalato la pianta cresciuta grazie al fagiolo magico, una bambina appartenente alla popolazione dei giganti.

A occuparsi dello sviluppo del progetto ci sono Meg LeFauve e Nathan Greno, mentre le canzoni originali sono state composte da Robert Lopez e Kristen Anderson-Lopez, già autori dei brani originali di Frozen - Il regno di ghiaccio.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Gigantic: il film della Disney non arriverà nei...