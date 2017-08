Get Shorty: EPIX rinnova lo show per la seconda stagione

EPIX ha rinnovato per la seconda stagione la serie tv trailer di Get Shorty. Chris O'Dowd e Ray Romano sono protagonisti dello show ispirato al romanzo scritto nel 1990 da Elmore Leonard, già alla base del film diretto da Barry Sonnenfeld. Lo show prodotto da MGM Television farà ritorno nel 2018 con 10 nuovi episodi.

"EPIX è orgogliosa di essere la dimora di Get Shorty, che si è rivelata l'acquisto perfetto per la nostra programmazione di serie originali. Get Shorty è stata la serie originale che ha avuto più successo e continua a catturare l'attenzione del pubblico ottenendo risultati eccezionali. Siamo felici di poter continuare a collaborare con MGM Television, Davey Holmes, Chris O'Dowd, Ray Romano e il team di Get Shorty per una seconda stagione".

Leggi anche:

Get Shorty racconta la storia di Miles Daly (O'Dowd), al lavoro per un gruppo criminale del Nevada. Per il bene di sua figlia, l'uomo cerca di cambiare professione e diventare un produttore cinematografico, riciclando denaro attraverso la realizzazione di film hollywoodiani. Invece che lasciarsi alle spalle il mondo del crimine, Miles lo porta con sé a Los Angeles. Il personaggio di Rick, un produttore di progetti di bassa qualità e partner di Miles, sarà interpretato da Romano.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Get Shorty: EPIX rinnova lo show per la seconda...