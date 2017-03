Florence Korea Film Fest 2017: a lezione di cinema con il regista Park Chan-wook

Sono aperte le iscrizioni per la Master Class del regista sudcoreano Park Chan-Wook, autore di film cult quali Old Boy, Lady Vendetta, e il recente The Handmaiden, presentato in anteprima al Festival di Cannes 2016.

La Master Class avrà la durata di 1 ora e mezza e si terrà il 25 marzo alle ore 11 nella sala del Cinema La Compagnia (via Cavour 50/r), in occasione della quindicesima edizione del Florence Korea Film Fest, a Firenze dal 23 al 31 marzo 2017.

I coordinatori della Master Class saranno Marco Luceri, critico cinematografico e curatore del catalogo per la sezione dedicata al regista Park Chan-wook, e Luigi Nepi, docente di Critica Cinematografica del Corso di Laurea in Scienze dello Spettacolo all'Università degli Studi di Firenze.

Leggi anche:

COSTO BIGLIETTI: - Ingresso 2€, gratuito per studenti e accreditati al Festival (prenotazione obbligatoria su www.koreafilmfest.com

Una volta iscritti, bisognerà recarsi in cassa al cinema con la stampa della conferma di iscrizione, il badge di riconoscimento (in caso di studenti o accreditati) e ritirare il proprio biglietto (gratuito o a pagamento) per accedere in sala. Per informazioni: eventi@koreafilmfest.com

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Florence Korea Film Fest 2017: a lezione di...