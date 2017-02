Lena Headey e Nick Frost, wrestling e famiglia in Fighting With My Family

Lena Headey, Cersei nella serie Il trono di spade, e Nick Frost saranno tra i protagonisti di Fighting With My Family, film interpretato e prodotto da Dwayne Johnson.

Il progetto sarà scritto e diretto da Stephen Merchant (The Office) e si baserà sulla vera storia della star WWE Paige e della sua famiglia di wrestler professionisti.

Il film è ispirato al documentario di Channel 4 intitolato The Wrestlers: Fighting With My Family. Nel ruolo di Paige ci sarà Florence Pugh, mentre Jack Lowden sarà suo fratello Zak.

Il film ha come protagonista un ex gangster e wrestler di nome Ricky, sua moglie Julia, la figlia Saraya e il figlio Zak. La coppia sogna un futuro migliore per i propri figli e quando i due ragazzi ottengono un'audizione per la WWE, il sogno della famiglia sembra stia per diventare realtà, risolvendo tutti i problemi. Saraya e Zak, tuttavia, scopriranno che diventare delle superstar ha degli effetti negativi.

