Fi-Pi-Li Horror Festival: scadono il 5 marzo i bandi per il concorso corti e racconti

Prima di svelare le sorprese dell'edizione 2017 del "Fi-Pi-Li Horror Festival" di Livorno, che si svolgerà nel mese di aprile, gli organizzatori hanno reso pubblici i bandi di concorso video e letterario abbinati alla manifestazione che sono online sul sito www.fipilihorrorfestival.it.

Per quanto riguarda il concorso video, con scadenza fissata al 5 marzo 2017 e riservato ai cortometraggi di durata non superiore ai 20 minuti, ci saranno due sezioni: la categoria "horror e thriller" e la categoria "fantascienza e fantastico" nonché la possibilità di essere premiati anche per il miglior soggetto e la migliore interpretazione in ogni sezione. Ci sarà anche una sezione riservata alle opere internazionali non prodotte in Italia.

Per quanto concerne il concorso letterario "La paura fa 90 (righe)", dedicato a chi ama scrivere di paura, anch'esso con la medesima scadenza, vale il limite massimo delle 90 righe per i racconti e quello delle 90 parole per le poesie. Nomi importanti nelle varie giurie: da Filippo Mazzarella ai Manetti Bros. per il concorso video, da Cecilia Scerbanenco a Maurizio De Giovanni per il concorso letterario. ça partecipazione ai concorsi è aperta a tutti. Per ulteriori informazioni, è possibile visionare i bandi integrali sul sito web precitato o contattare gli organizzatori sulla pagina Facebook "Fi-Pi-Li Horror Festival".

Leggi anche: Incubi sullo schermo: i film (non solo horror) che hanno terrorizzato la redazione

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Fi-Pi-Li Horror Festival: scadono il 5 marzo i...