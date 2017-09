Festival dei Popoli 2017: tutti i titoli italiani in concorso

Saranno sei i documentari italiani, tutti in anteprima mondiale, in competizione alla 58/ma edizione del Festival dei Popoli, il festival internazionale del film documentario, che si terrà dal 10 al 17 ottobre a Firenze. I film faranno parte della sezione Concorso Italiano, vetrina della migliore produzione nazionale dell'ultimo anno, e competeranno per i premi "CG Entertainment - Cinemaitaliano.info" (distribuzione home video), "Gli Imperdibili" (programmazione al Cinema La Compagnia di Firenze), e per il premio "Lo sguardo dell'altro. La sfida del dialogo tra culture e religioni", assegnato dall'Istituto Sangalli di Firenze. Le proiezioni si terranno al cinema Spazio Alfieri (via dell'Ulivo 6) e alla presenza degli autori.

Di seguito i titoli selezionati: Aperti al pubblico di Silvia Bellotti (Italia, 2017, 75'), uno spaccato sulle battaglie quotidiane in scena all'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Napoli, ente incaricato della gestione dei 40.000 alloggi presenti in città e nella provincia. Gli uffici sono il palcoscenico di accesissime tenzoni verbali tra gli impiegati e la moltitudine di utenti, oscillando tra l'assurdo kafkiano e le pagine più divertenti del teatro partenopeo, in un ritratto fedele della "burocrazia del compromesso".

Arca Hotel di Gabriele Licchelli e Santiago Raphael Priego (Italia, 2017, 54') vede protagonisti cinquanta migranti ospitati in un vecchio albergo degli anni '80 in attesa che la commissione territoriale si esprima sul loro diritto a ricevere i documenti: tutti ragazzi tra i venti e i trent'anni provenienti dall'Africa Occidentale, sospesi tra le difficoltà del passato e l'incertezza del futuro.

L'ultima popstar di Claudio Casazza, Stefano Zoja e Carlo Prevosti (Italia, 2017, 50'), segue i preparativi per l'arrivo di Papa Francesco a Monza il 25 marzo 2017, un incontro atteso da oltre un milione di persone. Il film documenta le ore che precedono l'arrivo del pontefice: dall'allestimento del palco, dieci volte più grande di quello che lo stadio San Siro offre alle rock star, alle centinaia di volontari che gestiscono l'afflusso enorme di persone, dall'atmosfera da parco giochi alla musica pop trasmessa dagli altoparlanti.

Le allettanti promesse di Chiara Campara e Lorenzo Faggi (Italia, 2017, 62'), sul piccolo paese alpino di Ensino Lario, tra Italia e Svizzera, che nel 2016 ha visto sconvolgere i propri tranquilli ritmi quotidiano per un grande evento internazionale: il raduno annuale dei volontari di Wikipedia. Il film segue i preparativi nei mesi precedenti all'evento: il coinvolgimento di alcuni e l'indifferenza o aperta ostilità di altri rivelano una società divisa tra contemporaneità e tradizione, accoglienza e chiusura.

The Remnants di Paolo Barberi e Riccardo Russo (Italia, Svizzera, 2017, 75'), che esplora il paese più bombardato della storia, il Laos, in un viaggio nelle contraddizioni delle guerre di oggi, in cui i resti del conflitto - le bombe rimaste inesplose - costituiscono una persistente minaccia per un Paese che tenta di riscattarsi.

Via della Felicità di Martina di Tommaso (Italia, 2017, 66'), racconta la storia di Elisa che dal suo quartiere-ghetto alla periferia di Bari decide di trasferirsi a Bonn, in Germania, dove sua sorella e altri abitanti del quartiere hanno creato una piccola colonia, ma scoprirà presto che la nuova vita non è come se la immaginava.

