Emma Watson risponde alle polemiche sulle sue foto sexy pubblicate da Vanity Fair

Le critiche che le sono piovute addosso nei giorni scorsi hanno lasciato Emma Watson più stupita che infastidita. L'attrice inglese, impegnata attivamente in iniziative femministe e nella lotta per la difesa dei diritti delle donne, non riesce a capire perché le sue posizioni stonino con la scelta di essere apparsa a seno scoperto su Vanity Fair.

Nel corso di un'intervista con Reuters, la Watson, Ambasciatrice ONU e pioniera della campagna #HeForShe, ha risposto alla controversia spiegando a chi l'ha criticata la definizione di femminismo: "Questo mi conferma quante idee sbagliate e incomprensioni sono alla base del femminismo. Femminismo significa dare alla donna la possibilità di scegliere. Il femminismo non è un bastone con cui bacchettare altre donne. Si tratta di libertà, si tratta di liberazione, si tratta di uguaglianza. Davvero non capisco cosa il mio seno abbia a che fare con questo." L'attrice prosegue "Sono confusa. Molte persone sono confuse. Anzi, sono stupita".

Maturing from Hermione to Belle in @beautyandthebeast is a true coming-of-age story for @EmmaWatson: "I couldn't care less if I won an Oscar or not if the movie didn't say something that I felt was important for people to hear." Read the full cover story at the link in bio. Photograph by Tim Walker. Un post condiviso da Vanity Fair (@vanityfair) in data: 28 Feb 2017 alle ore 10:02 PST

Dopo la pubblicazione della foto in topless parziale pubblicata su Vanity Fair, in molti hanno accusato Emma Watson di ipocrisia. La conduttrice radiofonica Julia Hartley-Brewer ha twittato "Emma Watson: 'Femminismo, femminismo... gap di genere... o perché non prendono sul serio... oh ed ecco il mio seno!'".

Emma Watson, impegnata nella campagna promozionale del live action Disney La Bella e la Bestia, difende le foto scattate dal fotografo Tim Walker: "Sono felice di quanto belle e interessante siano venute quelle foto. Abbia fatto delle cose folli in quella sessione, ma è stato tutto incredibilmente artistico".

