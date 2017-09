Emma Stone, Paul McCartney e Alan Cumming cantano insieme

L'attore Alan Cumming e il promoter Daniel Nardicio hanno recentemente acquistato il bar Eastern Bloc di Benjamin Maisani e Darren Dryden che si trova nell'East Village a New York.

Nella serata di giovedì sul palco del locale ci sono stati tre ospiti speciali che si sono esibiti sulle note di una canzone tratta dal film Disney La sirenetta.

Cumming ha infatti recitato in La battaglia dei sessi e ha invitato Emma Stone e la tennista Billie Jean King a trascorrere con lui qualche ora. Paul McCartney, invece, era in città per esibirsi in un concerto organizzato al Barclay's Center.

Il trio è salito sul palco e ha intonato la canzone Part of Your World, chiedendo ai presenti di non registrare sul telefono la loro performance e suscitando l'approvazione della campionessa. Online sono però apparse alcune foto che ritraggono le star insieme.

[ NEW ] photography || New picture of Emma Stone with Paul McCartney ( via @paulmccartney instagram ) Un post condiviso da emily jean stone (@emilystonestan) in data: 22 Set 2017 alle ore 13:42 PDT

Home News Emma Stone, Paul McCartney e Alan Cumming cantano...