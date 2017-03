Emily Blunt e John Krasinski reciteranno insieme in A Quiet Place

John Krasinski ed Emily Blunt, marito e moglie nella vita reale, collaboreranno per la prima volta sul set in occasione del thriller a tinte sovrannaturali A Quiet Place.

L'attore sarà autore della sceneggiatura e regista del progetto, dopo essere stato dietro la macchina da presa di The Hollars, in cui reciterà anche la nuova Mary Poppins.

Tra i produttori ci saranno anche Michael Bay e Brad Fuller, mentre la prima bozza della sceneggiatura era stata scritta da Scott Beck e Bryan Woods.

Le riprese inizieranno in autunno e, per ora, non è stata rivelata la trama del film.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Emily Blunt e John Krasinski reciteranno insieme...