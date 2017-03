Elton John si occuperà del film animato Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat

Il musical Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat diventerà un film animato. Andrew Lloyd Webber, Elton John e Tim Rice collaboreranno per portare sul grande schermo lo spettacolo ideato negli anni '60 per il palco di Broadway.

Il progetto sarà prodotto da STX e la storia si ispira alla storia di Giuseppe raccontata nel libro della Genesi tra le pagine della Bibbia e seguirà quello che accade all'uomo e ai suoi dodici figli. Il titolo fa riferimento alla tunica multicolore che contraddistingue Giuseppe come il preferito dal Padre, oggetto che causa invidie e gelosie.

