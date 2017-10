Edgar Ramirez e Bérénice Bejo in La Quietud di Pablo Trapero

Il nuovo lungometraggio del regista argentino Pablo Trapero potrebbe essere il più ambizioso e ricco di star. Il regista ha, infatti, annunciato il cast del suo nuovo progetto, intitolato La Quietud, che comprende Bérénice Bejo, Edgar Ramirez, Graciela Borges, Martina Gusman e Joaquín Furriel.

La Quietud racconta la storia di due sorelle costrette ad affrontare i demoni del passato. Una parte del film sarà ambientata durante la dittatura militare argentina e toccherà il tema delle proprietà esprorpiate dai militari alle famiglie delle vittime del regime. Berenice Bejo interpreterà Eugenia, che fa ritorno da Parigi nella proprietà di famiglia nell'Agentina rurale, La Quietud, dopo che il padre è stato ricoverato per un infarto. Qui incontra la sorella minore Mia (Gusmán) e la madre che non vede da 15 anni. Vecchi rancori, risentimenti, astio tra le due sorelle si riaffacciano insieme a una complicata relazione con i genitori.

Le riprese di La Quietud prenderanno il via il 20 novembre. Pablo Trapero ha indicato come principale influenza per la pellicola l'opera di Luis Buñuel.

