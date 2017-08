Eat, Brains, Love: il romanzo di Jeff Hart diventa un film

Sarà Rodman Flender il regista dell'adattamento per il grande schermo di Eat, Brains, Love, il romanzo scritto da Jeff Hart.

La sceneggiatura sarà invece firmata da Mike Herro e David Strauss, autori della serie One Tree Hill e recentemente di The Royals.

Il progetto, prodotto da Gunpowder & Sky in collaborazione con DIGA Studios e Full Fathom Five, racconterà la storia di Jake, un giovane che finalmente ottiene l'attenzione della ragazza dei suoi sogni, Amanda Blake. La situazione è però causata da un virus che li ha trasformati in zombie e li ha obbligati a fuggire, inseguiti da Cass, una teenager dotata di poteri psichici inviata dalla Necrotic Control Division per rintracciarli, e alle prese con i loro sensi di colpa per aver mangiato il cervello dei loro compagni di classe. La coppia cercherà disperatamente una cura, mentre Cass dovrà riflettere su alcuni dilemmi personali. I tre dovranno quindi intraprendere un viaggio epico attraverso la nazione, per capire il significato della vita.

