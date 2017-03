Dwayne Johnson interrompe la dieta in onore di un giovane fan malato

The Rock ha già dimostrato in più occasioni di possedere un grande cuore. Quando l'attore, impegnato nelle riprese della serie tv Ballers a Las Vegas, è stato chiamato dalla Make-A-Wish Foundation per fare visita a un fan malato, ha deciso di fare un gesto simbolico in onore del suo giovane ammiratore in attesa di poterlo incontrare dal vivo. A chiamare Dwayne Johnson è il 13enne hawaiano Tatsui, grande fan del muscoloso divo. Purtroppo al momento The Rock non può lasciare il Nevada per via dei suoi impegni perciò ha deciso di occupare il weekend con un gesto simbolico per sentirsi più vicino a Tatsui, come spiega nel video postato su Instagram.

"Sei un mio grande fan... Tatsui, ma tu sei alle Hawaii e io sono a Las Vegas. Vorrei tanto incontrarti e poter parlare con te, ma voglio che tu sappia che conosco molte cose di te. Tu ami il pollo, io amo il pollo. Il tuo colore preferito è il rosso, io amo il rosso. Adori giocare a Call of Duty, io faccio schifo a Call of Duty. Ami i pancakes, anche io amo i pancakes. I tuoi dolcetti preferito sono i Rice Krispie".

The Rock ha sorriso per poi aggiungere: "Voglio che tu sappia che anche se non posso essere lì con te, sei uno dei ragazzini più in gamba con cui abbia mai parlato. Sei più forte di quanto io potrò mai essere. Fatti forza e questo weekend mangerò dei Rice Krispie in tuo onore."

