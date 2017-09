Die Hard diventa un violento libro natalizio per bambini!

Le avventure di John McClane (Bruce Willis) torneranno presto davanti agli occhi dei fan, ma stavolta non su uno schermo. L'originale Die Hard, che ha lanciato la carriera action di Willis, ha prodotto quattro sequel, ma nessuno avrebbe immaginato che il successivo sarebbe stato... un libro illustrato per bambini. Anche se non è esattamente un film da periodo delle feste, un gran numero di fan lo ha piazzato, in diverse classifiche, nella lista di film da vedere durante le vacanze di Natale. Il libro si intitolerà, appunto, A Die Hard Christmas: The Illustrated Holiday Classic, scritto da Doogie Horner e illustrato da JJ Harrison.

Die Hard is getting a Christmas children's book! @StevenEdeSouza pic.twitter.com/dblwKdpyf4 — ManlyMovie (@ManlyMovie) 9 settembre 2017

In uscita su Amazon dal 17 ottobre, il libro racconterà di John McClane che a Natale vuole solo riunirsi con la sua famiglia. Ma quando la festa natalizia nell'ufficio della moglie diventa una situazione pericolosa di rapimenti e ostaggi, John deve salvarle la vita prima di poter tornare a casa! Il libro prende come base la poesia La magica notte prima di Natale, scritta da Clement Clarke Moore, che è un classico americano per le festività. Nonostante abbia l'aspetto di un libro per bambini, non è esattamente "morbido" nei suoi contenuti, visto che ci sono morti, esplosioni e terroristi, nel puro stile Die Hard.

