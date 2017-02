Daniel Radcliffe: "Nelle mie vite precedenti ero una donna depressa"

Daniel Radcliffe, ospite del talk show condotto da Graham Norton, ha scherzato sulle strane scoperte che sembrano dimostrare come l'attore sia in grado di viaggiare nel tempo o abbia avuto delle interessanti vite precedenti.

I fan dell'attore hanno infatti individuato più di un ritratto e una foto risalenti a molti anni fa in cui è presente qualcuno di estremamente somigliante alla star di Harry Potter. In molti casi, anche nel più recente, si tratta di donne e Daniel ha scherzato: "Non so se siano davvero le mie vite precedenti ma in molte di queste sembra che io sia stato una donna piuttosto depressa".

Leggi anche:

Radcliffe è particolarmente divertito e interessato alla situazione e ha sottolineato: "Assomiglio davvero ad alcune donne e ragazze del passato e molto raramente a uomini e ragazzi".

Ecco il divertente video:

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Daniel Radcliffe: "Nelle mie vite precedenti ero...