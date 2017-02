Oscar 2017: da Jodie Foster a Michael J. Fox, le star protestano contro Trump

Cristiano Ogrisi

La United Talent Agency di Beverly Hills quest'anno ha annullato la tipica festa prima della notte degli Oscar e l'ha trasformata in una manifestazione contro Donald Trump.

Una folla di 1500 persone si è riunita per manifestare, tra cui molti personaggi del cinema e del mondo di Hollywood, tra cui è spiccata Jodie Foster, la due volte vincitrice dell'Oscar, che ha preso posizione davanti al pubblico:

"Come molti di voi sanno, non sono solita usare il mio volto per dell'attivismo politico, nella mia vita ho trovato i modi più privati per servire, appoggiare e aiutare chi era in difficoltà. Ho voluto trovato un modo silenzioso e personale, ma quest'anno è diverso, è ora di metterci la faccia."

Anche Michael J. Fox è salito sul palco, commentando le prime decisioni di Trump sull'immigrazione:

"Ci sono persone che hanno dato tutto, che hanno perso tutto, che stanno faticando per tenere le proprie famiglie in vita, che mettono a rischio il loro corpo e la loro vita per arrivare qui. E noi diciamo 'No'? Questo è un insulto alla dignità umana."

In video conferenza da Teheran è anche intervenuto Asghar Farhadi, il regista iraniano nominato agli Oscar per Il cliente ma che boicotterà la cerimonia proprio a causa del Muslim Ban. Il Presidente degli Stati Uniti ha voluto commentare la protesta su Twitter, affermando che se i suoi elettori si fossero uniti per una manifestazione sarebbe stata molto più impressionante di questa:

Maybe the millions of people who voted to MAKE AMERICA GREAT AGAIN should have their own rally. It would be the biggest of them all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 febbraio 2017

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Oscar 2017: da Jodie Foster a Michael J. Fox, le...