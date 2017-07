Comic-Con: i poster di The Defenders e The Punisher

Marvel e Netflix hanno diffuso i due poster realizzati per il Comic-Con di San Diego per le serie The Defenders e The Punisher.

La prima immagine mostra il team composto da Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist ed è stata realizzata da Joshua James Shaw.

La locandina dedicata al personaggio interpretato da Jon Bernthal, invece, è stata firmata da Joe Quesada.

Ecco i due poster:

La nuova serie targata Marvel, composta da 8 episodi, sarà disponibile in tutti i Paesi in cui la piattaforma streaming è attiva a partire dal 18 Agosto 2017.

Lo spinoff di Daredevil con protagonista Jon Bernthal, invece, non ha ancora una data di debutto ufficiale.

