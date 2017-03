Colin Farrell protagonista della serie Amazon sull'Irangate diretta da Yorgos Lanthimos

Dopo The Lobster la star Colin Farrell tornerà a essere diretta dal regista greco Yorgos Lanthimos in una nuova serie tv targata Amazon che ricostruirà l'Irangate. Colin Farrell interpreterà Oliver North, Marine americano in servizio presso il National Security Council durante il celebre scandalo. North si dichiarò parzialmente responsabile per la vendita di armi all'Iran sotto embargo e per la distribuzione dei profitti ai Contras in Nicaragua.

La serie sull'Irangate, in fase di sviluppo presso Amazon, sarà scritta da Enzo Mileti e Scott Wilson. Ben Stiller si occuperà della produzione esecutiva con la sua Red Hour Films. Amazon ha all'attivo numerosi successi seriali con Transparent, The Man in the High Castle e Mozart in the Jungle.

"Sono eccitato all'idea di poter lavorare di nuovo con Colin su un progetto così diverso da ciò che abbiamo fatto finora" ha dichiarato Lanthimos. "Non vedo l'ora di collaborare con Ben, ha già in mente idee eccellenti sul casting e ha visto fin dal principio il potenziale di questo progetto con Amazon. Tutto ciò mi rende fiducioso e non vedo l'ora di iniziare a lavorare su una sceneggiatura che, seppur basata su un fatto di cronaca del passato, è rilevante nel presente che stiamo vivendo."

