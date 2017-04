Cloak & Dagger: Freeform diffonde il primo trailer della serie Marvel

La Marvel ha diffuso il primo teaser trailer della serie Cloak and Dagger, che debutterà sugli schermi americani all'inizio del 2018. I protagonisti sono Olivia Holt e Aubrey Joseph nei ruoli di Tandy Bowen e Tyrone Johnson.

I due personaggi al centro della storia sono cresciuti in ambienti diversi e mantengono a lungo un segreto che non hanno avuto il coraggio di condividere con altre persone.

Lo showrunner è Joe Pokaski, mentre tra i produttori esecutivi ci saranno anche Jeph Loeb e Jim Chory. Il primo episodio verrà diretto da Gina Prince-Bythewood.

Il cast comprende anche Andrea Roth, Gloria Reuben, Miles Mussenden, Carl Lundstedt, James Saito e J.D. Evermore.

