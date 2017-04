Clint Eastwood sarà il regista del film 15:17 to Paris

Clint Eastwood sarà il regista dell'adattamento per il grande schermo del libro The 15:17 To Paris: The True Story Of A Terrorist, A Train, And Three American Heroes scritto da Anthony Sadler, Alek Skarlatos, Spencer Stone e Jeffrey E. Stern.

La sceneggiatura verrà firmata da Dorothy Blyskal e le riprese inizieranno tra qualche mese.

Il regista sarà coinvolto anche come produttore insieme a Tim Moore, Kristina Rivera e Jessica Meier.

Eastwood ha recentemente portato sul grande schermo la storia vera di Chelsey Sullenberger in occasione del film Sully e ora si occuperà del racconto di quanto accaduto a bordo di un treno che stava viaggiando con destinazione Parigi dopo essere partito da Bruxelles. Un terrorista dell'ISIS è salito a bordo con munizioni e armi ma tre amici americani hanno deciso di reagire prima che iniziasse a uccidere.

