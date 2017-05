Oggi mercoledì 10 maggio, in tutti i cinema d'Italia aderenti all'iniziativa Cinema2Day, il biglietto d'ingresso costa solo 2 euro. L'iniziativa, promossa dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con ANEM, ANICA e ANEC, ha fatto il suo debutto lo scorso anno ed è stata prorogata per altre date.

Leggi anche: Da Suicide Squad a DiCaprio, tutti i nostri doppiaggi da ridere

Grazie alla promozione è possibile acquistare al costo di due euro il biglietto d'ingresso per tutti i film in programmazione, in ognuno degli orari previsti, esclusi i film in 3D per i quali sarà comunque applicato uno sconto.

A questo link trovate le sale che aderiscono all'iniziativa nella vostra città!

Ricordiamo che in questi giorni nelle sale sono in programmazione film come King Arthur - Il potere della spada, Guardiani della Galassia Vol. 2, The Circle, Gold - La grande truffa, Insospettabili sospetti, Ulteriori dettagli sui film in sala, nella nostra pagina dedicata alle ultime uscite! Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Cinema2Day: oggi 10 maggio si va al cinema con 2...