Cinecittà si Mostra: una giornata particolare nella Fabbrica dei Sogni

Il 28 aprile 2017 gli studi cinematografici di Cinecittà compiono 80 anni, un anniversario importante che coincide con il 6° anniversario di Cinecittà si Mostra, l'iniziativa culturale che dal 2011 valorizza il patrimonio storico e architettonico della famosa Fabbrica dei Sogni, consentendone l'accesso e arricchendone il contenuto tramite percorsi espositivi. In occasione di questa ricorrenza, Cinecittà si Mostra amplia la sua offerta culturale proponendo visite speciali, attività didattiche, eventi ed esposizioni che intratterranno i visitatori per un lungo periodo.

A partire da aprile 2017, il pubblico non solo avrà l'opportunità di visitare i grandi set e gli edifici storici con le mostre allestite al loro interno - Perché Cinecittà, Girando a Cinecittà e Backstage. Un percorso didattico per Cinecittà - ma potrà partecipare a visite speciali dedicate ad alcuni luoghi degli addetti ai lavori.

I visitatori vivranno un'esperienza stimolante e partecipata: attraverso racconti, aneddoti e curiosità, potranno scoprire come nasce una scenografia dalle mani esperte degli artigiani, curiosare tra gli oggetti di un'attrezzeria scenica come in una camera delle meraviglie, entrare in un teatro di posa scoprendo i trucchi della finzione e immergersi nell'atmosfera fantastica del Cinegarden, per conoscere i segreti di un allestimento floreale per il cinema.

Il programma delle visite speciali è arricchito da attività didattiche pensate per i più piccoli e le famiglie, che vivranno l'esperienza a Cinecittà da veri protagonisti. Nello spazio del Cinebimbicittà i bambini potranno sperimentare laboratori dedicati ai mestieri del cinema, ai generi cinematografici, alla storia e ai protagonisti di Cinecittà e conoscere così la magia del cinema. Nell'area verde della mostra si alterneranno letture animate, attività ludiche e lo speciale appuntamento A tutto scambio! Tra i viali alberati di Cinecittà, i grandi set e gli elementi scenografici, genitori e bambini insieme potranno partecipare a visite animate in famiglia pensate per creare un'occasione di condivisione e divertimento.

Per rendere la visita un'esperienza a tutto tondo, Cinecittà si Mostra propone il Cine Picnic, un picnic all'aria aperta per conciliare la passione per il cinema a quella del buon cibo, circondati dalla magia dei set e dell'enorme e misteriosa Venusia, l'elemento scenografico realizzato per il film Il Casanova di Federico Fellini. I visitatori potranno confezionare il cestino da picnic presso Il Caffè di Cinecittà in base ai propri gusti, prendere un plaid e scegliere un angolo dei 5.000 mq dell'area verde dove rilassarsi.

