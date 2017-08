Chris Pratt e Anna Faris divorziano: ecco l'annuncio ufficiale

Chris Pratt e Anna Faris, una delle coppie più amate dal pubblico di internet, ha annunciato la separazione, attraverso un post sul profilo Facebook dell'attore.

"Anna e io annunciamo tristemente che ci stiamo separando legalmente. Abbiamo tenuto duro per molto tempo e siamo davvero dispiaciuti. Nostro figlio ha due genitori che lo amano tanto e per il suo bene vogliamo tenere questa situazione più privata possibile, andando avanti. Ci vogliamo ancora bene, ricorderemo sempre con gioia il nostro tempo insieme e continueremo ad avere il più profondo rispetto l'uno per l'altra."

I due si sono conosciuti nel 2007 sul set di Take Me Home Tonight, commedia diretta da Michael Dowse, e si sono sposati nel 2009. Nel 2012 è nato loro figlio, Jack. Entrambi sono stati attori per parecchio tempo, fino al salto di carriera di Pratt che dal goffo Andy di Parks and Recreation è diventato il protagonista di due dei franchise più ingombranti di Hollywood: Guardiani della Galassia e Jurassic World. La Faris, dal 2013, interpreta Christy Plunkett nella fortunata sitcom CBS Mom e proprio l'altr'anno aveva parlato di quanto la fama improvvisa avesse messo a dura prova la loro lunga relazione:

"Ce la stiamo vedendo con l'idea di essere una coppia pubblica, ora. Sono orgogliosa di quanto sia bella la mia relazione con Chris, ma detto ciò, in questo nuovo mondo in cui lui sta girando film in giro per il mondo e io sono a Los Angeles a crescere nostro figlio, penso che prima o poi mi sentirò vulnerabile, come ogni essere umano normale. Questa situazione mi ha reso molto insicura."

Ciò che negli anni ha conquistato il pubblico di internet è la vicinanza dei due a qualunque coppia comune, fuori dall'Olimpo di Hollywood, una coppia che va sui red carpet e si mette in pose bizzarre davanti ai fotografi, lei era in prima fila mentre lui conduceva il Saturday Night Live, lui ha fatto una lunga comparsata in Mom. Questo visibile affetto ha creato molti commenti delusi sui social media dopo la notizia di oggi, tanto da far partire su Twitter l'hashtag #PrattandFarisbacktogether:

Generally I really don't care for celebrity gossip, but writing about the #Faris #Pratt separation has ruined my morning. — Rebecca Hughes (@beckyhughesy) 7 agosto 2017

Chris Pratt & Ana Faris are the best couple in the world :c this can't be happening #Pratt&FarisBackTogether — alberto carranza (@albertocarranz3) 7 agosto 2017

