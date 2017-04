Chris Pine e David Mackenzie di nuovo insieme per il film Outlaw King?

Chris Pine e il regista David Mackenzie, dopo il successo di Hell or High Water, potrebbero nuovamente collaborare in occasione di Outlaw King.

Il progetto prodotto da Netflix racconterà la storia di Robert Bruce, il re che ha lottato per liberare la Scozia dalle opprimenti regole inflitte dall'Inghilterra.

Pine dovrebbe interpretare il sovrano scozzese mentre Ben Foster starebbe trattando per ottenere la parte di James Douglas, il cavaliere diventato consigliere del re. Mackenzie ha scritto la sceneggiatura e dovrebbe esserne il regista. Le riprese dovrebbero iniziare in Scozia nel mese di agosto.

Robert Bruce era presente anche nel film Braveheart - cuore impavido, dove era stato ritratto come un viziato manipolato dal padre lebbroso, mostrando inoltre il suo tradimento nei confronti di William Wallace.

Nella nuova versione della storia il reale combatte per difendere gli scozzesi che hanno agito per ottenere la libertà. Nel film di Mackenzie si racconterà anche la storia d'amore tra il re ed Elisabetta De Burgh, figlia di un irlandese che ha aiutato Robert per agire contro i britannici.

