Carrie Fisher: Sean Lennon incide la canzone scritta con la star

Sean Lennon ha condiviso online una canzone che aveva scritto insieme a Carrie Fisher, intitolata semplicemente Bird Song.

L'artista ha dichiarato: "Io e Carrie abbiamo scritto questa canzone anni fa. Quando è morta ho semplicemente sentito che dovevo inciderla". Sean ha proseguito: "Penso che il testo che ha scritto con me sia meraviglioso. Io e Carrie eravamo abituati a rimanere in piedi fino all'alba per parlare e pontificare sulla vita. Sono stati i miei momenti migliori".

Lennon ha quindi concluso: "Abbiamo scritto una canzone dedicata al rimanere alzati e sentire gli uccelli cantare. Willow Smith è un angelo ed è stata così generosa da prestare la sua meravigliosa voce a questo piccolo brano".

Ecco la canzone:

