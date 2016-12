Carrie Fisher non aveva una stella sulla Walk Of Fame, ma i fan ne hanno creata una!

Pur essendo diventata una vera e propria icona con il ruolo della Principessa Leia in Star Wars, Carrie Fisher non aveva una stella a lei dedicata sulla Hollywood Walk Of Fame. La cosa non dovrebbe stupire più di tanto. Sono molti gli attori a non avere la stella, visto che di fatto è una autocelebrazione. Gli attori devono fare personalmente richiesta al municipio di Los Angeles allegando un pagamento di 30.000 dollari e mettersi in lista per avere la stella al momento opportuno.

Carrie Fisher non sembrava il tipo a cui importasse molto ricevere un onore di questo tipo. Dei protagonisti della trilogia di Star Wars originale, il solo ad avere una stella sulla Walk of Fame è Harrison Ford. Neppure George Lucas ha una stella col suo nome sopra.

Per ovviare a questa mancanza alcuni fan hanno deciso spontaneamente di realizzare una stella non ufficiale dedicata alla memoria di Carrie Fisher per avere un luogo fisico in cui ricordare la loro beniamina. Gli estimatori della Fisher hanno realizzato una stella finta che alla fine risulta meglio delle altre perché in essa non c'è solo scritto solo il nome dell'attrice, ma anche la frase "Che la Forza sia con te" e la parola "Speranza".

La stella si trova a un isolato e mezzo dal Chinese Theatre, tra le stelle di Larry Semon e Paul Williams, non lontana da una delle due stelle dedicate alla madre di Carrie, Debbie Reynolds, una che celebra la sua carriera teatrale e altra quella cinematografica. In queste ultime ore la location è stata presa d'assalto da centinaia e centinaia di persone che vogliono commemorare Carrie. la Principessa Leia resterà sempre nei nostri cuori, stella o non stella.

