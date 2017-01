Carrie Fisher e Debbie Reynolds: Todd Fisher condivide un commovente omaggio

Todd Fisher ha voluto ricordare sua sorella Carrie e sua madre Debbie Reynolds con un commovente tweet.

Sul suo profilo è infatti apparsa un'immagine che ritrae la principessa Leia accanto alla star di Cantando sotto la pioggia, di nuovo insieme. Il disegno riporta anche la battuta del musical cult: "What a glorious feeling. I'm happy again".

Todd ha quindi scritto: "Questa è una meravigliosa storia d'amore di cui sono testimone a 58 anni. Mi mancano entrambe così tanto. L'amore dura per sempre".

Carrie ha perso la vita nella giornate di martedì, dopo aver avuto un infarto a bordo dell'aereo che la riportava a Los Angeles, mentre Debbie è morta la sera successiva, a causa di un ictus.

This is a beautiful love story to witness in my 58 years. I miss them both so much. Love is everlasting pic.twitter.com/AeIVGaGl9k