Carrie Fisher comparirà comunque ne 'I Griffin' e 'Catastrophe' nel 2017

Come già sappiamo, prima di morire Carrie Fisher ha ultimato le riprese di Star Wars: Episode VIII perciò la sua presenza sullo schermo è assicurata almeno in un altro episodio della saga che, a questo punto, prevede probabilmente l'uscita di scena di Leia Organa. Questo non sarà, però, l'unico progetto in cui rivedremo la popolare attrice.

Carrie Fisher aveva, infatti, già registrato numerosi episodi della serie animata I Griffin e aveva completato la terza stagione della serie inglese Catastrophe. Ne I Griffin la Fisher era tornata a doppiare il personaggio di Angela, capo di Peter Griffin, già apparso in venti episodi dello show. Ieri il creatore della serie Seth MacFarlane ha preso la parola su Twitter per commentare la perdita.

Carrie Fisher was smart, funny, talented, surprising, and always a hell of a fun time to be around. Family Guy will miss her immensely.