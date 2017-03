Brie Larson star e produttrice del film Victoria Woodhull

Brie Larson sarà la protagonista e produttrice del film Victoria Woodhull che verrà distribuito da Amazon.

Il progetto sarà dedicato alla prima donna che si è candidata alla presidenza degli Stati Uniti.

Il regista sarà Brett Ratner, impegnato anche nella stesura della sceneggiatura.

Woodhull era una suffragetta che è diventata la prima politica in corsa per la Presidenza nel 1872, ben 40 anni prima che le donne avessero il diritto di votare. Victoria era una liberale, una ribelle, un'anticonformista, narcisista e in grado di raggirare gli altri.

Suo padre era un criminale e aveva insegnato a lei e alle sue sorelle come "canalizzare gli spiriti" in fronte al pubblico per sfruttare la superstizione. Queste abilità hanno poi dato il via a una scalata sociale che l'ha portata nei livelli più alti della società.

Brie è stata recentemente protagonista del film Kong: Skull Island e sarà la star di Captain Marvel.

