Bond 25: Beyoncé sostituirà Adele nella colonna sonora del film?

Beyoncé Knowles si occuperà, molto probabilmente, della colonna sonora di Bond 25. A quindici anni dalla sua ultima colonna sonora, il pezzo Check it out per Austin Powers in Goldmember, il quotidiano The Daily Star ha riportato la notizia che la cantante abbia parlato a lungo con Adele, alle prese con alcuni problemi alle corde vocali che le hanno fatto annullare le ultime tappe del tour britannico:

"Questo è l'unico progetto che ha catturato l'interesse di Beyoncé al momento."

La notizia è da prendere con le pinze, visto che poche settimane fa, la stessa ex Destiny's Child è stata data per certa come produttrice della colonna sonora di The Lion King, il live-action Disney in uscita nel 2019. In Bond 25 tornerà, probabilmente per l'ultima volta Daniel Craig, arrivato ormai al quinto film su 007 dopo i titoli di successo Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall e 007 Spectre.

