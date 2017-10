Blockers: John Cena è un padre con una missione particolare nel primo trailer

La Universal Pictures ha diffuso il trailer vietato ai minori della commedia Blockers, in arrivo nelle sale cinematografiche americane il 6 aprile 2018.

Il film ha come protagonisti Leslie Mann, Ike Barinholtz e John Cena nel ruolo di tre genitori che scoprono come le loro figlie vogliano perdere la verginità in occasione del ballo scolastico e decidono di fermarle a tutti i costi.

Il progetto è l'esordio alla regia di Kay Cannon, sceneggiatrice di Pitch Perfect, e tra i produttori ci sono Seth Rogen, Evan Goldberg e James Weaver.

Ecco il trailer:

