Black: in arrivo il film tratto dalla serie a fumetti

La casa di produzione Studio 8 ha annunciato di aver acquistato i diritti per portare sul grande schermo la serie a fumetti Black.

La storia raccontata tra le pagine, ideata da Kwanza Osajyefo e Tim Smith, è ambientata in una nazione in cui solo le persone di origine afroamericana possiedono dei superpoteri.

Gli eventi prendono il via con una sparatoria della polizia che avviene a Brooklyn, evento a cui sopravvive il teenager Kareem Jenkins, scoprendo di essere più potente di quanto potesse pensare. Il ragazzo entra quindi in contatto con altre persone dotate di poteri simili, facendo emergere una cospirazione globale che cerca di nascondere l'esistenza di questi individui al mondo.

La serie a fumetti è stata finanziata anche tramite il sito Kickstarter e il suo creatore si è ispirato alle notizie al centro delle pagine di cronaca negli Stati Uniti.

