Billy Crystal sarà la star della commedia We Are Unsatisfied

Billy Crystal sarà il protagonista, accanto alla star di House of Lies Ben Schwartz, della commedia We Are Unsatisfied. Il progetto sarà diretto da Matt Ratner, mentre la sceneggiatura è firmata da Peter Hoare (Kevin Can Wait).

Il lungometraggio racconta la storia della strana amicizia tra un comico in difficoltà di Los Angeles (Schwartz) che è costretto a ritornare a casa, a Long Island, dove si avvicina al suo dermatologo (Crystal), un uomo alcolizzato e alle prese con diversi problemi.

Le riprese inizieranno a novembre nella città di New York.

Crystal, nei prossimi mesi, sarà impegnato anche in Revival, con la regia di Barry Levinson.

