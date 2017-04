Bill Condon potrebbe dirigere Bride of Frankenstein

Dopo l'incredibile successo del live action Disney La Bella e la Bestia, Universal Pictures avrebbe intenzione di affidare a Bill Condon la regia di Bride of Frankenstein. Nel 1998 Condon si è portato a casa un Oscar per la sceneggiatura di Demoni e dei, biopic incentrato sul regista dell'originale Frankenstein e La moglie di Frankenstein James Whale. Condon non ha mai nascosto la sua passione per i mostri e la tendenza a tornare a occuparsi de temi che gli stanno a cuore.

Bride of Frankenstein è un tassello del monster cinematic universe inaugurato a breve da La Mummia di Alex Kurtzman. Sono in preparazione The Wolfman, The Invisible Man, Van Helsing e Creature from the Black Lagoon.

Alex Kurtzman si occuperà della produzione esecutiva di Bride of Frankenstein insieme a Chris Morgan. Per adesso non vi sono informazioni sul casting.

