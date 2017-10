La Sposa di Frankenstein: Bill Condon vorrebbe Gal Gadot nei panni della protagonista!

Bill Condon ha dichiarato di aver puntato Gal Gadot per il ruolo della Sposa di Frankenstein, visto che Angelina Jolie ancora non ha dato precise conferme sulla sua presenza nel film. Il regista de La Bella e la Bestia entrerà a far parte del Dark Universe, inaugurato qualche mese fa da La Mummia di Alex Kurtzman.

La sceneggiatura di Bride of Frankenstein è stata scritta da David Koepp (Angeli e Demoni, Echi mortali) e sarà prodotto da Kurtzman stesso e Chris Morgan, l'uscita del film era prevista per febbraio 2019, con Javier Bardem nei panni del mostro e Angelina Jolie in quelli della sposa, ma la Universal ha posticipato la pellicola a data da destinarsi. Se la Jolie non potrà partecipare al film, il portale The Wrap ha riportato la notizia che Condon vorrà come protagonista del suo film la neo Wonder Woman.

La Universal nei giorni scorsi, dopo l'annuncio del posticipo dell'uscita del film, ha dichiarato:

"Nessuno di noi voleva muoversi troppo velocemente pur di rispettare una data prevista per la distribuzione quando sappiamo che questo film speciale ha bisogno di più tempo per essere realizzato. Bill è un regista il cui enorme talento è stato dimostrato più volte nel corso degli anni, e non vediamo l'ora di continuare a lavorare insieme a questo film."

