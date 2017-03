Big Little Lies da oggi su Sky Atlantic HD: ecco la videorecensione della serie (VIDEO)

Patrizio Marino

Arriva su Sky Atlantic HD Big Little Lies - Piccole grandi bugie, la novità HBO fra le serie più attese del 2017, dal 15 marzo ogni mercoledì dalle 21.15.

La nostra videorecensione di Alessia Starace vi introduce nelle vite apparentemente perfette di tre donne in una tranquilla cittadina sul mare della California. E un omicidio che rischia di travolgere le loro vite. Fin dove saranno disposte a spingersi per non vedere a pezzi il loro mondo fatto di mariti perfetti, bambini adorabili e case da sogno?

Le dive Reese Witherspoon e Nicole Kidman con Laura Dern e Shailene Woodley sono le protagoniste della nuova limited series targata HBO e diretta, per tutti i suoi sette episodi, da Jean-Marc Vallée. Il regista di Dallas Buyers Club e Wild (ancora con Reese Whitherspoon), attraverso gli occhi di tre madri, Madeline, Celeste e Jane, in Big Little Lies racconta i conflitti, i rumours, i segreti e i tradimenti che mettono a repentaglio le relazioni fra mariti e mogli, genitori e figli, amici e vicini di casa della cittadina di Monterey, due ore a sud di San Francisco.

Leggi la recensione: Big Little Lies: il nuovo gioiello HBO racconta quello che le donne non perdonano

Big Little Lies si apre con una morte misteriosa. Sebbene all'inizio la vittima e il responsabile rimangano nel mistero, da subito appare chiaro che il movente è da ricercare tra le rivalità e i segreti attorno alle protagoniste dello show, che hanno tutte qualcosa da nascondere riguardo alla notte dell'omicidio. Assieme a Nicole Kidman e alla sua Blossom Films, Reese Whiterspoon ha coprodotto Big Little Lies adattando il romanzo omonimo (del 2014) dell'australiana Liane Moriarty, autrice per settimane al n 1 della bestseller list del "New York Times", con milioni di copie vendute nel mondo e tradotta in 40 lingue. In occasione della messa in onda della serie tv, arriva in libreria col titolo Piccole grandi bugie, edito da Mondadori.

A bordo del progetto le due attrici premio Oscar hanno voluto anche James Tupper (Revenge) e Zoë Kravitz (Mad Max: Fury Road), rispettivamente nei panni dell'ex marito del personaggio interpretato da Reese Whiterspoon e della sua nuova fiamma. A interpretare il marito all'apparenza perfetto di Celeste (Nicole Kidman), invece, l'attore svedese Alexander Skarsgård (True Blood).

Come il libro, la limited series HBO è un drama che flirta spesso con uno humour molto dark, che di episodio in episodio punta il dito contro le ipocrisie e le contraddizioni che si celano sotto la facciata più rispettabile di ideali quali il matrimonio, il sesso, l'essere genitori e l'amicizia.

