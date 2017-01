Berlino 2017: Diego Luna e Maggie Gyllenhaal in giuria, Orso d'oro alla carriera a Milena Canonero

In occasione della conferenza di presentazione della nuova edizione del Festival di Berlino, che si aprirà il 9 febbraio, è stata annunciata la composizione della giuria che visionerà i diciotto film in concorso per assegnare il palmares.

La giuria, capitanata dal regista Paul Verhoeven, comprende la produttrice Dora Bouchoucha Fourati (Tunisia), l'artista Olafur Eliasson (Islanda), le attrici Maggie Gyllenhaal (USA) e Julia Jentsch (Germania), l'attore e regista Diego Luna (Messico) e il regista Wang Quanan (Cina).

Il direttore della Berlinale Dieter Kosslick ha inoltre, annunciato che la costumista italiana Milena Canonero, collaboratrice di autori quali Stanley Kubrick, Francis Ford Coppola, Sydney Pollack, Warren Beatty, Roman Polanski e Steven Soderbergh, e vincitrice di quattro premi Oscar, verrà onorata con l'Orso d'Oro alla carriera.

"Milena Canonero è una straordinaria costumista. Con le sue creazioni ha dato un contributo decisivo allo stile di molti capolavori. Con l'omaggio di quest'anno, vogliamo onorare una grande artista e catalizzare l'attenzione su un'importante professione del cinema" ha dichiarato il direttore della Berlinale.

La 67° Berlinale si terrà dal 9 al 19 febbraio nella capitale tedesca.

