Batman vs. Two-Face: il trailer del film animato con Adam West nel ruolo dell'eroe

Warner Bros. Animation e DC Entertainment hanno diffuso il trailer del film animato Batman vs Two-Face, in cui Adam West interpreta ancora una volta l'eroe.

Il sequel di Batman: Return of the Caped Crusaders mostra Batman e Robin alle prese con il malefico villain di nuovo in azione a Gotham, obbligando i due a scoprire la sua misteriosa identità mentre sono inoltre impegnati in scontri con altri iconici nemici del mondo dei fumetti come Catwoman, l'Enigmista, il Pinguino, Re Tut e Hugo Strange.

Fanno parte dei doppiatori anche William Shatner a cui è stato affidato il ruolo di Harvey Dent, Julie Newmar nella parte di Catowman, William Salyers che ha dato voce al Pinguino, Jim Ward nel doppio ruolo di Hugo Strange e del commissario Gordon, Steven Weber in quello di Alfred e Wally Wingert è il doppiatore dell'Enigmista e di Re Tut.

La regia del progetto, disponibile dal 10 ottobre in formeato digitale, è di Rick Morales.

Ecco il trailer:

