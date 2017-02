Avengers: Infinity War, la star di Stranger Things, Millie Bobby Brown sul set del film Marvel!

Dopo il successo di Stranger Things Millie Bobby Brown si è affermata come una delle più promettenti rivelazioni dell'ultimo anno: la giovanissima attrice, che nel serial targato Netflix interpreta Eleven, ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per conquistare il pubblico, e in attesa di rivederla nella seconda stagione di Stranger Things, mette a segno apparizioni in programmi televisivi, cover di magazine patinati e sogna in grande e "flirtando" con le mitologie delle serie e saghe più celebrate di sempre, tra cui Guerre stellari e The Walking Dead.

Nelle ultime ore però, è apparsa accanto ai fratelli Russo sul set di Avengers: Infinity War, presentata scherzosamente come "guest director" del film.

In effetti a vederla con i capelli raccolti, gli occhiali e l'aria concentrata, sembra impegnata a valutare le ultime scene del film Marvel con aria professionale. Ma cosa vorrà significare la sua presenza sul set? Un possibile ruolo nel film? Una visita in amicizia e in ambito Disney in vista di una futura partecipazione alla saga di Star Wars? Ai posteri, l'ardua sentenza.

