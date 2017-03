Assassination Nation: Bella Thorne e Bill Skarsgard nel cast del thriller

Il thriller Assassination Nation potrà contare sulla presenza nel cast anche di Bella Thorne, Maude Apatow, Bill Skarsgård, Joel McHale e Colman Domingo.

Il film è stato scritto da Sam Levinson che ne sarà anche il regista, e in precedenza era già stata annunciata la partecipazione di Suki Waterhouse, Odessa Young e Hari Nef.

Le riprese inizieranno in primavera e il lungometraggio avrà come protagoniste quattro teenager che vivono in una cittadina di provincia e sono al centro di una sgradita attenzione dei media di tutto il mondo dopo che un hacker anonimo diffonde le loro informazioni personali.

Tra i produttori del progetto ci saranno anche David S. Goyer e Aaron L. Gilbert.

