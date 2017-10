Arrow: Oliver Queen ha confermato l'esistenza di Batman nel suo universo?

I fan di Arrow sanno di avere poche speranze di veder comparire Batman nella serie The CW, ma adesso il nuovo episodio dello show, giunto alla sesta stagione, conterrebbe un indizio che confermerebbe l'esistenza di Gotham City e del playboy miliardario Bruce Wayne nel multi-verse The CW.

A quanto pare Oliver Queen non sarebbe l'unico miliardario sospettato dai suoi concittadini di compiere misteriose attività notturne. The CW ha diffuso una clip ufficiale del nuovo episodio, intitolato Tribute, in cui Arrow nomina per la prima volta Bruce Wayne e Gotham City.

Mayor by day. Hero by night. Stream the #Arrow premiere before tomorrow's new episode on The CW: https://t.co/zCi32rKGdv pic.twitter.com/2cEQUQbTFk — Arrow (@CW_Arrow) 18 ottobre 2017

Questo non è il primo riferimento indiretto a Batman comparso nel multiverso televisivo DC/The CW. Il pilot di The Flash conteneva un quotidiano del 2024 con un titolo sulla "Wayne Tech", mentre nella seconda stagione di Supergirl s fa riferimento a Gotham City e a un certo vigilante con cui Superman ha collaborato occasionalmente.

All'epoca l'executive Ali Adler negò il riferimento diretto specificando: "Abbiamo questa bella collaborazione con DC, e ci piace prendere in prestito dettagli da questo meraviglioso canone. Credo che le persone saranno soddisfatte con i crossover che avranno in questa stagione".

Arrow ha ospitato numerosi personaggi mutuati dai fumetti di Batman, inclusi Ra's al Ghul, le sue figlie Talia e Nyssa, Anarky e forse perfino Harley Quinn. Detto ciò, la possibilità di vedere Bruce Wayne o Batman comparire in Arrow resta ancora piuttosto remota.

