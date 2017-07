Arrow 6: primo sguardo a Juliana Harkavy nei panni della nuova Black Canary

Dopo aver fatto il suo debutto in Arrow la scorsa stagione, oggi è stata diffusa una foto promozionale di Juliana Harkavy con indosso il costume della nuova Black Canary. La tuta è stata disegnata da Maya Mani.

"Pensavamo di introdurre il costume la scorsa stagione, ma sentivamo che non era mai il momento giusto" ha spiegato l'attrice, confermando che la nuova Black Canary farà il suo debutto in costume durante la premiere della sesta stagione. "Volevamo conservare il costume per un'occasione speciale, e la premiere ci sembra un buon momento. Ha bisogno di una tattica. Ha un meta potere, ma volevamo trovare qualcosa di più di un semplice legame con il personaggio del DCU, qualcosa che la distinguesse da ciò che abbiamo visto finora."

La premiere della sesta stagione di Arrow andrà in onda su The CW il 12 ottobre.

